نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكاية أغنية.. "رسالة من تحت الماء" قصة اختيار عبد الحليم حافظ لها.. وتغيير بعض الأبيات فيها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حكاية أغنية اليوم عن واحدة من أغنيات العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وهي "رسالة من تحت الماء".

بدأت الحكاية في لقاء تليفزيوني حين قرأ الشاعر الكبير نزار قباني، قصيدة اسمها "رسالة من تحت الماء"، وكان موجودًا عبدالحليم حافظ، وسمع القصيدة نظرًا لوجود الإثنين في نفس الأستوديو.

وقال العندليب له: "يا نزار أنا عاوز القصيدة دي" ليرد عليه قائلًا: "بكل سرور" ويرد حليم: "ممكن تكتبلي ياها على ورق" وكتبها، ثم أخذها ومرقت المدة وراح عبد الحليم إلى القاهرة، ومن ثم سافر عدة سفرات.

وكان العندليب في تلك الفترة مريض، وبعد مرور عام ونصف ذهبت إلى بيروت المطربة الكبيرة نجاة وطلبت من نزار قباني، أن تغني القصيدة، ليعتذر لها لأنه مرتبط ارتباطا أدبيًا بعبدالحليم.

وقالت له نجاة، بأنها قامت بشراء القصيدة من الموسيقار الكبير محمد الموجي، وقدمت له كتابًا من الموجي، وقرأ نزار كتابًا يقول فيه الموجي: "بأني قمت ببيع السيدة نجاة لحن قصيدة نزار قباني "رسالة من تحت الماء".

وقالت: لقد أصبح عندي حق بهذه القصيدة. فطلب منها أن تنتظر وتعطيه فرصة من الزمن للإتصال بعبدالحليم، وفعليًا قام بعض أصدقاء الطرفين بالاتصال تلفونيا بعبدالحليم في القاهرة، ووعد عبدالحليم بأنه سيكتب له عن الموضوع برسالة حتى يشرح الموقف، ولكن لم يتسلم منه أي شيء، فاعتبر أن العملية منتهية، ولكن في نهاية الأمر تم الصلح بينهم وغنى العندليب قصيدة "رسالة من تحت الماء" بعد اجراء بعض التعديلات عليها.

كان سبب تأجيل العندليب غناء القصيدة لمدة عامين بسبب مرضه الذي منعه من الغناء في تلك الفترة.

Advertisements

قال العندليب في احدى اللقاءات التليفزيونة: " أثناء العمل على هذه القصيدة حدثت الكثير من المعوقات، وتعبت كثيرًا، والأستاذ الموجي كان قد لحن بداية القصيدة وراح ليسمعها لنجاة الصغير، وبعض ذلك اضطر نزار قباني لتعديل بعض الأبيات في القصيدة".

وفي لقاء آخر قال: "الحقيقة إن القصيدة كويسة جدًا، وبعد كدا لما خفيت ما كنش حد غناها، فا أنا قولت لمحمد هل ارتبطت مع أي حد بالنسبة للقصيدة دي، قال لا، يعني ما فيش حد اختارها منك، قال لا، وحصل إننا قعدنا مع بعض ونكمل تلحينها واضطرينا لحذف بعض الكلام منها نظرًا للقيود الموجودة عندنا بالنسبة للنص، يعني مثلا "حبك كالسحر فخلصني من هذا الكفر"، ما وافقوش عليها طبعًا.

وأضاف: ""زي ما حذفنا بعض الأبيات،يا من صورت لي الدنيا كا قصيدة شعر، وزرعت جراحك في صدري، دي ما كنتش موجودة وحتى في الديوان، وكمان، يا كل الحاضر والماضي يا عمر العمر هل تسمع صوتي القادم من أعماق البحر، بردو ما كانتش موجودة، أستاذ نزار أضافها وما ضيعش معنى القصيدة اللي يقصده".

واستكمل: "أنا أول واحد اخترت القصيدة وأستاذ نزار كتبلي تنازل عنها، وموجود عندي التنازل، ولما حاولت أغنيها من جديد كتبلي تنازل جديد بعد ما أضاف الأبيات".

وتابع: "في ناس كتير استغربت إني غنيت هذه القصيدة، مع إن الكلام جميل، وأنا غنيت الأصعب منها قارئة الفنجان، وإحساسي بالأغنية أنه إنسان بيحب إنسان لدرجة كبيرة جدا، وهذا الإنسان لا يبادله هذا الشعور فا بيطلب منه أن يعلمه ما يفعله، الأغنية فيها توسل، عنف، حب، أعتقد هذا المعني اللي بيقصده الأستاذ نزار قباني".

واختتم حليم حديثه قائلًا: "أعتقد أن أي فنان مش دوره إنه مجرد بس يحفظ اللحن فقط، لا أنا قعدت مع الأستاذ نزار عشان أفهم ما وراء هذه الكلمات، كنت بتعايش مع كل جملة بيخلقها الملحن محمد الموجي".

أغنية "رسالة من تحت الماء" كلمات الشاعر الكبير نزار قباني، وألحان الموسيقار الكبير محمد الموجي، غناها عبد الحليم حافظ، في حفلة الربيع عام 1972 ومازالت محل اعجاب المستمعين في مصر والعالم العربي.