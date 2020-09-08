نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كندة علوش تستعد لتصوير حكاية "ضي القمر" مع المخرج أحمد حسن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة كندة علوش لحكاية جديدة ضمن مسلسل "إلا أنا"، بعنوان "ضي القمر"، والذى يتولى إخراجها المخرج أحمد حسن، ومن المقرر انطلاق تصويرها الأسبوع المقبل.

و تناقش حكاية "ضي القمر" ظاهرة التلقيح الصناعي للمحرومين من الإنجاب، مع تناول كواليس الحياة بين الأزواج والمشاكل التي تواجههم، وتجسد "كندة" خلالها زوجة محرومة من الإنجاب تلجأ للتلقيح الصناعي وتواجه عددا من المشكلات مع زوجها، وذلك من خلال قصص مختلفة، الأولى تجمع كندة علوش ومحمد علاء والثانية تجمع نهى عابدين ومحمد شاهين.

تعد"ضي القمر" هي الحكاية الخامسة من مسلسل "إلا أنا" بعدما عُرضت أول حكايتين على قناة dmc وهما "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، وحكاية "سنين وعدت" بطولة أروى جودة، وتعرض الثالثة حاليًا بعنوان "أمل حياتي" بطولة حنان مطاوع، ويجري تصوير الرابعة بعنوان "أمر شخصي"، بطولة شيري عادل، والسادسة بعنوان "لازم أعيش"، بطولة جميلة عوض.

يذكر أن مسلسل "إلا أنا" قصة الكاتب يسرى الفخرانى، ويتألف من 6 حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل 6 بطلات، وكل حكاية 10 حلقات ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التي تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقي للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها.