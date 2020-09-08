يشارك الفنان محسن محيي الدين، فى بطولة فيلم "صابر وراضى"، بجانب الفنان أحمد آدم، وإنتاج أحمد السبكى، وإخراج أكرم فريد.
وقال الفنان محسن محي الدين في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" بأنه يجسد شخصية "محسن"، ضمن أحداث الفيلم، وهو دور رجل أعمال زوجته توفت في حادث ولديه ابنة وهي الفنانة يسرا المسعودي، ويتعرض لحادث سيارة يتسبب في إصابته بشلل تام ولا يستطع التحرك ويجلس على كرسى متحرك.
وأضاف "محي الدين" بأن فيلم "صابر وراضي" ينتمي لنوعية الأعمال الإنسانية ويحتوى على بعض المواقف الكوميدية المتبادلة بينه وبين أحمد أدم.
يذكر أن فيلم "صابر وراضى"، تأليف محمد نبوى وإخراج أكرم فريد وبطولة أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر محسن محي الدين يكشف لـ "دوت الخليج الفني" سبب "شلله" في فيلم "صابر وراضي" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.