محسن محي الدين يكشف لـ "دوت الخليج الفني" سبب "شلله" في فيلم "صابر وراضي"

يشارك الفنان محسن محيي الدين، فى بطولة فيلم "صابر وراضى"، بجانب الفنان أحمد آدم، وإنتاج أحمد السبكى، وإخراج أكرم فريد.

وقال الفنان محسن محي الدين في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" بأنه يجسد شخصية "محسن"، ضمن أحداث الفيلم، وهو دور رجل أعمال زوجته توفت في حادث ولديه ابنة وهي الفنانة يسرا المسعودي، ويتعرض لحادث سيارة يتسبب في إصابته بشلل تام ولا يستطع التحرك ويجلس على كرسى متحرك.

وأضاف "محي الدين" بأن فيلم "صابر وراضي" ينتمي لنوعية الأعمال الإنسانية ويحتوى على بعض المواقف الكوميدية المتبادلة بينه وبين أحمد أدم.

يذكر أن فيلم "صابر وراضى"، تأليف محمد نبوى وإخراج أكرم فريد وبطولة أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى.

