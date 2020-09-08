رنا سماحة تروج لأغنيتها الجديدة " 7 رجالة".

روجت الفنانة رنا سماحة لأغنيتها الجديدة والتي تحمل اسم "7 رجالة" ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. حيث نشرت رنا سماحة كوبلية من الأغنية وعلقت قائله :"دلوقتي تقدروا تشوفوا وتسمعوا أغنية 7رجالة . وتابعت : الأغنية من البوم 7 رجالة ، ودي كانت أول أغنية اختارتها في البومي وانبسط أوي إنكم اختارتوها اسم الألبوم. "7رجالة" كلمات محمد مصطفى ملك ، الحان وتوزيع محمد شفيق ، ميكس وماستر خالد رءوف. وفي سياق آخر، خاضت رنا سماحة السباق الرمضاني الماضى بمسلسل "جمع سالم، وهو من تأليف محمد ناير، إخراج إيمان الحداد، بطولة دلال عبد العزيز، محمد شاهين، سلوى خطاب، ريم البارودي، ملك قورة، ميدو عادل، سامح الصريطي، بسنت شوقي،أحمد سلطان، ودارت أحداثه حول فكرة "التبنى"، والعلاقات الأسرية.

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