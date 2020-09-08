بعد عرض الحلقة الأولى.. مسلسل ابنة السفير يتصدر ترند جوجل

وتدور أحداث المسلسل حول حب "سنجار" و"ناره" لبعضهما البعض بجنون منذ الصغر، لكن والد "ناره" عارض علاقتهما، فقررا الفرار والزواج سراً.
شك "سنجار" في الليلة التي تلت زفافهما أن "ناره" قد خانته ولا يصدق كلماتها، فأخرجها من كوخهما، فترمي "ناره" بنفسها من على حافة الهاوية وتصاب بجروح خطيرة.
مسلسل ابنة السفير من بطولة نسليهان، انجين أكيوريك، وأوراز كايجلار أوغلو "غديز.
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