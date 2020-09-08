وقال أن المسلسل تعرض لمشكلة عالمية، خاصة بعدما أستدعت السفارة الأمريكية أبطال العمل للتحقيق معهم، وتابع أنه أكتشف أن ماحدث كان بسبب إستدعائهم لفريق أمريكي يقوم بعمل الماسكات الخاصة بالمسلسل، وكان من بينهم يهودي متعصب لإسرائيل.
وتابع أن هذا الفريق طلب من صناع المسلسل أن يأتوا لهم بنسخة مترجمة من المسلسل ليذهبوا بها إلى أمريكا ويستكملوا تحضير الماسكات الخاصة بالعمل، ولكن ماحدث كان عكس هذا، حيث قام أحد أعضاء هذا الفريق بعرض المسلسل على الكونجرس لمنع عرضه، وأتهموا الفنان محمد صبحي كعدو للسامية،وتم عمل قضية له في لاهاي، بعد الإطلاع على العمل، وطالبوا بعدم إذاعة المسلسل، والتحقيق مع صبحي.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الفنان محمد صبحي يكشف لأول مره عن أسرار مسلسله "فارس بلا جواد" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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