الفنان محمد صبحي يكشف لأول مره عن أسرار مسلسله "فارس بلا جواد"

كشف الفنان محمد صبحى، لأول مرة كواليس وأسرار عن مسلسله الشهير "فارس بلا جواد"، وذلك من خلال فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقال أن المسلسل تعرض لمشكلة عالمية، خاصة بعدما أستدعت السفارة الأمريكية أبطال العمل للتحقيق معهم، وتابع أنه أكتشف أن ماحدث كان بسبب إستدعائهم لفريق أمريكي يقوم بعمل الماسكات الخاصة بالمسلسل، وكان من بينهم يهودي متعصب لإسرائيل.

وتابع أن هذا الفريق طلب من صناع المسلسل أن يأتوا لهم بنسخة مترجمة من المسلسل ليذهبوا بها إلى أمريكا ويستكملوا تحضير الماسكات الخاصة بالعمل، ولكن ماحدث كان عكس هذا، حيث قام أحد أعضاء هذا الفريق بعرض المسلسل على الكونجرس لمنع عرضه، وأتهموا الفنان محمد صبحي كعدو للسامية،وتم عمل قضية له في لاهاي، بعد الإطلاع على العمل، وطالبوا بعدم إذاعة المسلسل، والتحقيق مع صبحي.

