كريم قاسم يدعم مؤسسة مجدي يعقوب على السوشيال ميديا

وكتب "قاسم" داعما مؤسسة مجدي يعقوب قائلا: "أسهم الخير مع مؤسسة مجدي يعقوب للقلب متنوعة (150-500-300) هتساعد بيها في عملية طفل توفير جهاز طبي أو تشارك في بناء المركز الجديد علشان تشارك بالأسهم كلمهم علي 19731 أو من خلال خدمة فوري أو المحافظ الإليكترونية لجميع شبكات الإتصالات".
يذكر أن آخر أعمال كريم قاسم مشاركته في السباق الرمضاني الماصي من خلال مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج وخالد النبوي ومحمود حميدة ونسرين أمين وتأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي
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