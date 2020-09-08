كريم سامي مخرج مسرحية حزلقوم يكشف كواليس العمل مع أحمد مكي

كشف كريم سامي، مخرج مسرحية "حزلقوم"، عن كواليس العمل مع الفنان أحمد مكي.

وقال "سامي"، في تصريحات لـ "دوت الخليج"، إن أحمد مكي يختلف في عمله عن باقي الفنانين، لافتا إلى أنه يصنع مدرسة خاصة به، ويحب أن يتناقش مع الحاضرين من خلال ورشة عمل، كما نوه بأنه يهتم بأدق التفاصيل الخاصة بالمسرحية، لذلك يأخذ العمل وقت أكبر ومجهود ولكن الأهم أن يخرج للجمهور بشكل جيد حسبما قال.

مسرحية "حزلقوم" تأليف حسن المهدي ومحمد جلال ويشارك مكي بطولتها نجما الكوميديا بيومي فؤاد ومحمد سلام وعدد من نجوم الكوميديا واخراج كريم سامي.

يذكر أن كريم سامي شارك أحمد عبد الوهاب في كتابة مسرحية صباحية مباركة من بطولة على ربيع، و أوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللى محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهانى فاروق، وضحى نصرالدين، والاء علي، ونيرة عارف، وعلى المصري، ومصطفى ناجى.

المسرحية من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائى دكتورة إيمان حسني، وإنتاج وإخراج أشرف عبد الباقى.