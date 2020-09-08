كواليس تصوير المسلسل السوري الإماراتي السعودي "بنات الماريونت"

انتهت أعمال تصوير المرحلة الأولى من مسلسل "بنات الماريونت"، أول عمل كوميدي سوري سعودي إماراتي.

وتدور قصة العمل الذي يتم تصويره في سوريا حول حكاية اجتماعية تتعرض خلالها مجموعة فتيات لجملة من الأحداث الصادمة، حيث يموت والدهن الثري ويترك خلفه مجموعة من المشكلات، ليخضعهن لتجربة حياتية ثمينة، والمسلسل من تأليف رامي المدني، وإخراج مخلص الصالح، وإشراف فني طارق مرعشلي.



ويضم "بنات الماريونت" مجموعة من نجوم الدراما السورية، أبرزهم: أمل عرفة، أيمن رضا، سلمى المصري، صفاء سلطان، أندريه سكاف، محمد خير الجراح، روعة ياسين، رواد عليو، رنا شميس، رضوان قنطار، ناهد الحلبي، سحر فوزي، وحسام تحسين بيك.



وشارك في المراحل الأولى التي أنجزت في سوريا نجوم آخرون، منهم: غادة بشور، روبين عيسى، شروق البني، وحسام الشاه، فيما ستكشف شركة الأشمل المنتجة للعمل لاحقًا عن نجوم الإمارات والسعودية المشاركين في المسلسل.



وعبرت نجمة العمل "أمل عرفة" عن سعادتها بالمشاركة، قائلة: "العمل رائع وجميل جدًا، حيث يجمع نجوم الكوميديا في سوريا ، ويشكل فرصة لإعادة بريق الكوميديا السورية التي قدمت أعمالًا لا تزال عالقة في أذهان المتابعين".

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كما أضافت عرفة : "أجواء العمل كانت رائعة ومميزة، وشعرنا بسعادة كبيرة أثناء التصوير، سيكون العمل لطيفًا وسيلاقي نجاحًا كبيرًا، حيث تتوافر فيه جميع عناصر النجاح، من أفكار وممثلين وإخراج".

من جهته، أشاد الفنان "أيمن رضا" بفكرة العمل القائمة على سلسلة أحداث اجتماعية مطروحة بطابع كوميدي لطيف، معتبرًا أن وجود نخبة من ألمع نجوم الكوميديا في سوريا، يشكل دفعة معنوية للعمل، قائلًا: "بنات الماريونيت يذكرنا بكوميديا ممتعة اعتدنا على رؤيتها في الدراما السورية، فالنص رائع والأفكار جميلة ومطروحة بطريقة قريبة من قلب المتابع، وأتمنى أن يلقى نجاحًا لدى المشاهد العربي



بدورها، ثمّنت الفنانة صفاء سلطان فكرة العمل كنص ومجريات، إضافة إلى جمع نجوم الكوميديا والدراما من ثلاثة بلدان عربية، مشيرة إلى أن المتابع سيشعر بمتعة كبيرة أثناء مشاهدة العمل، فالجميع بحاجة لأعمال تزرع البسمة على وجوههم، وتقدم لهم وجبة كوميدية في زمن تكثر فيه المشكلات والهموم".



أما المدير التنفيذي للمشروع حسام لبش، فيرى أن العمل سيترك بصمة رائعة في الدراما، مشيدًا بالنخبة المميزة التي يضمها العمل، وقال: "نقدم من خلال العمل، وعلى مدار 30 حلقة، وجبة كوميدية لطيفة، حيث نجمع نجوم الكوميديا السوريين إضافة لنجوم من الإمارات والسعودية، الأمر الذي يضفي على العمل رونقًا مميزًا للغاية، فالمشاهد اشتاق ليرى كبار نجوم الكوميديا في عمل واحد"، مضيفًا: "العمل مهم على صعيد الكوميديا والدراما، ويقدَّم بأسلوب بعيد عن الابتذال وخفيف على المشاهد، اشتغلنا بعناية على النص لنحافظ على التماسك بين الكوميديا السورية والسعودية والإماراتية".