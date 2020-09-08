بالرقص الشرقي.. فيفي عبده توجه تحية لشعب العراق

ونشرت فيفي عبده عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، فيديو لها، وهى ترقص ببلوزة سوداء وبنطلون أحمر، وعلقت قائلة "تحية منى لشعب العراق ..تحية من الساحل الشمالي لشعب العراق اللى بحبه".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة فيفي عبده هو مسلسل "مملكة الغجر"، والذي شاركت من خلاله في السباق الرمضاني الماضي لعام 2019، وتم عرضه عبر أكثر من قناة فضائية، وقدم بطولته كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.
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