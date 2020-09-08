بكاء وخط كمامات.. مشهدان مؤثران لمحمد رمضان خلال دعمه ضحايا حوادث الحروق..فيديو

حرص الفنان محمد رمضان حضور مؤتمر صحفي لدعم ضحايا حوادث الحروق، تحت إشراف مستشفى «أهل مصر».



وخلال المؤتمر، أعلن الفنان محمد رمضان عن إطلاقه خط كمامات يحمل لقب MR1 لدعم ضحايا حوادث الحروق، حيث سيخصص 5 بالمئة من ريعه لمؤسسة أهل مصر،



ويشار إلى أن رمضان لم يستطع أن يتمالك نفسه و بكى بعد عرض فيديو قصير عن بعض الحالات التي تتبناها المستشفى.



يذكر أن محمد رمضان طرح منذ يومين أغنية "يا حبيبي" بالمشاركة مع ميتري جيمس وحققت نجاحا كبيرا جدًا ونسب مشاهدة عالية بعد ساعات من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "اليوتيوب".



تقول كلمات الأغنية :"هقولك كلمة واحدة ابرك من كلام كتير .. مبعرفش أكون رومانسي .. لكن عليكي بغير .. مش بثبتلك إني جامد ولا عايز ابان تقيل أنا أنا أنا بناديكي".

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