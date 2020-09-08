توكلنا على الله.. مصطفى شعبان وعمرو سعد فى رمضان 2021 بـ عش الدبابير

أعلن المؤلف محمد سيد بشير عن تعاقده رسميا على مسلسل عش الدبابير في رمضان 2021.



وكتب عبر حسابه على "فيسبوك":" بسم الله ومن توكل علي فهو حسبه ووكيله وما شاء الله ولا قوة الا بالله ، تم الأتفاق رسميا علي أنتاج مسلسلو "عش الدبابير " أسطورة سرية وسفينة "أسم مؤقت" رمضان ٢٠٢١ باذن الله علي MBC Masr، أخراج : أحمد خالد موسي، أنتاج : صادق الصباح، 3 تعاون مع مصطفي شعبان.



وتابع:" وهيكون تاني تعاون مع أحمد خالد المخرج بعد نجاحنا مع بعض في فيلم #هروب_اضطراري، واول تعاون مع عمرو سعد يالا دعوات حلوة بقي بنفوس صافيه، يارب التوفيق توكلنا علي الله" .



عرض لمحمد سيد بشير مؤخرا مسلسل " شديد الخطورة" الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد عوضي، وريم مصطفى، محمود حجازي خالد جمال، ويتناول العمل قضايا الهاكرز وما يصدر منهم من مخاطر على الأمن الوطني والقوي، وتجنيدهم لتدمير مؤسسات الدولة.