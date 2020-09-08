نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد عرض الحلقة الأولى.. تعرف على مواعيد مسلسل ابنة السفير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث الجمهور المصري، عن مواعيد عرض المسلسل التركي "ابنة السفير" الموسم الثاني الذي بدأ عرضه اليوم وحقق نجاح كبير.

وبعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل ابنة السفير، يرصد الفجر الفني، مواعيد عرضه.

يتم عرض المسلسل التركي "ابنة السفير" عبر قناة "ستار تي في" وذلك كل حلقة أسبوعيا ، ويكون الموعد يوم الإثنين في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساء بتوقيت السعودية والتاسعة مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية، والسادسة مساء بتوقيت تونس، والخامسة مساء بتوقيت جرينتش.

مسلسل ابنة السفير هو دراما ملحمية ورومانسية تركي، من بطولة نسليهان أتاغول والتي تجسد شخصية "نارة" وانجين أكيوريك المؤدي لدور "سنجار" وأوراز كايجلار أوغلو "غديز"، والذي بدأ عرضه في 16 ديسمبر 2019.

يشار إلي أن مسلسل "ابنة السفير" تصدر تريند جوجل اليوم بعد عرض أولي حلقاته.