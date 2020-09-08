نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكاية فيلم.. "أحلام هند وكاميليا".. أعاد اكتشاف نجلاء فتحي.. وبداية جديدة لعايدة رياض.. تعرف على المرشحات له في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حكاية فيلم اليوم عن واحدة من الأفلام المصرية التي حظيت بنجاح كبير جماهيريًا، ونقديًا، وهو "أحلام هند وكاميليا".

بدأت الحكاية عندما أراد أن يخرج فيلم "أحلام هند وكاميليا"، فكر في أن يقوم ببطولة الفيلم كلا من سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، والسندريلا سعاد حسني.

عرض الأمر على منتج الفيلم الفلسطيني حسين القلا، فقال له "أنت بتتكلم جد ولا بتهزر"، فرد خان "هو في هزار في الشغل"، فضحك حسين القلا وقال: "أنت اتجننت يا خان".

وبالفعل حاول محمد خان التواصل مع النجمتين الكبيرتين، وبدأ بسعاد حسني أولا حيث عمل معها سابقًا، فقالت له: "شوف مدام فاتن الأول وأنا مستعده أعمل الفيلم ببلاش"، كما لو كانت متأكدة أن الرفض سيأتي من عند فاتن حمامة نفسها، وبالفعل ذهب مع المنتج حسين القلا الذي كان قد أنتج للسيدة فاتن حمامه فيلم "يوم مر يوم حلو"، قبل ذلك بعام واحد، ورحبت فاتن حمامة بهما.

علمت أن هناك فيلمًا يعرضونه عليها فقالت لخان: "أنا بحب أوي أشوف أفلامك مواضيعك حلوة بس ليه كئيبة"، ودار حوار طويل بينهما استمر ساعتين حتى عرض عليها الفكرة، فوافقت مبدئيا مع بعض التعديلات، وتركوا لها سيناريو الفيلم ثم اتصلت بالمنتج حسين القلا وسألته انتوا اخترتوا البطلة الأخرى فقال لها إن خان بيرشح سعاد حسني معاكي.

كان الرد إرسال السيناريو لمكتب المنتج حسين القلا بوسط البلد، ومعها رسالة بخط يدها تعتذر فيها عن الفيلم، حيث بررت اعتذارها أن الدور يشبه كثيرًا دورها الأخير في فيلم "يوم مر يوم حلو"، وكانت تود العمل مع مخرج عبقري مثل محمد خان في عمل أنسب من ذلك، وكانت رسالة الاعتذار هذه بمثابة صفعة على وجه محمد خان.

تم إسناد الفيلم للنجمة نجلاء فتحي، حتى أن حسين القلا، المنتج كان متخوفًا من نجلاء فتحي تلك نجمة الرومانسية تعمل دور جديد عليها تمامًا، ولكنها رحبت وكادت أن تطير من الفرحة بسبب هذا الدور، ونجحت نجلاء فتحي في الدور، وكان اعادة اكتشاف لها، وحصلت على خمس جوائز دولية عنه.

وكان دور عايدة رياض، ستقوم به النجمه إلهام شاهين، لولا أنها أرادت أن تفرض شروطًا في الفيلم علي محمد خان فرفض خان، وذهب الدور لعايدة رياض بناء على ترشيح نجلاء فتحي لها، وندمت إلهام شاهين عن هذا الدور وقالت "مندمش على عمل فاتني إلا فيلم أحلام هند وكاميليا.. معقول أنا إزاي أرفض فيلم فيه نجلاء فتحي وأحمد زكي وإخراج محمد خان أكيد أنا مكنتش في كامل قواي العقلية".

كانت تلك الخطوة بداية جديدة لعايدة رياض، في مشوارها الفني ليصبح أولى خطواتها الحقيقية.

وفي كتاب "مخرج على الطريق" سرد المخرج محمد خان، كواليس وما وراء الفيلم، وقال: "قررت أن أبدأ بالفنانة سعاد حسني وقرأت السيناريو، واجتمعنا بعد ذلك في نادي الجزيرة عدة ساعات نشرب الليمون المثلج، وكنت أدون ملاحظاتها واستمع إليها بإخلاص شديد، وفي نهاية اللقاء أيقنت أن الفجوة بيننا في الرؤية واسعة ومن الصعب حتى وضع جسر بيننا وبخبرتي كمخرج مع سعاد خاصة خلال تجربتنا معًا في فيلم "موعد على العشاء" كنت أعلم أنه بالنسبة لها إن لم تقتنع كاملًا فلن تستطيع أن تعطي كل ما أتمنى أن أراه في الدور، ومن هنا أصبحت فكرة فاتن وسعاد تمثل لي المستحيل، ولم أستطع أن أتخيل واحدة دون الأخرى في الفيلم، وبدأت أبحث عن بدائل في الترشيحات".

Advertisements

وأكد "خان"، أن الفنانة نجلاء فتحي، كانت أول اختياراته في دور "كاميليا" التي كان دائمًا يتصورها طويلة القامة، وتابع: "بعد أن قرأت نجلاء السيناريو حددنا لقاء في منزلها، وهناك بعد أن فتحت لي الباب خادمتها وانتظرت في الصالون لمحت خادمة أخرى تقترب من العمق حتى اتضح لي أنها نجلاء تستقبلني وهي تعيش دور كاميليا أمامي".

وأضاف "خان"، أن أحمد زكي، تحمس لدور عيد البلطجي في الفيلم، ثم الفنانة نورا التي رشحت لدور هند ووافقت عليه إلا أنها تساءلت عن ترتيب أسماء النجوم، وكان ذلك شبه نية اشتراط، إلا أنه كان واضحًا جدًا أن اسم نجلاء سيسبق اسم أحمد ويليهما اسمها، وحينما قدمت اعتذارها عن الدور فهمنا جميعًا السبب الحقيقي لذلك.

وأوضح "خان"، "فجأة خطر في بالي ترشيح إلهام شاهين، بناءً على إعجابي بدورها في فيلم "الهلفوت"، وفجأة انتابني شعور غريب بعد محادثة تليفونية سببت لي قلقًا شديدًا وخاصة في تصورها للدور وهي تتحدث عن "ماكياج" ستحضره من إيطاليا".

وتابع: في أثناء زيارة عائلية لمنزل الكاتب السياسي محمد سيد أحمد، لاحظت وجود طفلة اسمها رضا هي بنت الخادمة صباح التي تعمل لديهم، وبعد أكثر من زيارة بدأت الطفلة رضا تصبح الطفلة أحلام في الفيلم، وأرشدت الإنتاج ألا تتقاضى رضا أجرًا عن دورها في شكل نقود بل في شكل أساور ذهب تحتفظ بها أمها لها خوفًا من الأب العاطل.

وكشفت الفنانة عايدة رياض، إن أول خلافاتها مع المطرب الكبير محرم فؤاد، كانت متزامنة مع فيلم «أحلام هند وكاميليا»، مشيرة إلى أنه لم يكن يعلم بتصويرها الفيلم.

وأضافت أن انشغالها بأعمالها الفنية كان سبب الخلافات المستمرة بينهما، مشيرة إلى أنها لم تستطع ترك عملها، ومحرم فؤاد رفض أن يتقبل الوضع الجديد، على حد قولها، وكان هذا سبب الإنفصال.

يحتل فيلم "أحلام هند وكاميليا" المركز رقم 36 في قائمة أفضل مئة فيلم مصري حسب استفتاء النقاد بمناسبة مرور 100 عام على أول عرض سينمائي بمدينة الأسكندرية "1896-1996".

حصل فيلم "أحلام هند وكاميليا" على جائزة أحسن فيلم من المركز الكاثوليكى المصرى عام 1989.

تدور أحداث الفيلم حول هند، أرملة شابة جميلة وشريفة وتعمل في خدمة البيوت وتنحصر أحلامها في العثور على الرجل المناسب، الذي ينشلها من حياتها البائسة، تلتقي مع عيد النصاب خفيف الدم، الذي يحبها فعلًا، ويورطها معه في عدة مشاكل ومصائب بسبب انحرافه، يدخل السجن ويترك في أحشائها جنينًا دون أن يتزوجها، أما كاميليا فهي مطلقة حسناء تعمل خادمة أيضًا وتعول شقيقها العاطل وزوجته وأطفاله مقابل أن يسمح لها بالمبيت في شقته، وتتمرد كاميليا دائمًا على وضعها المشين، وتتمنى أن تقفز إلى حياة أفضل من واقعها، فتتزوج عجوزًا بخيلًا تضطر إلى سرقته بين الحين والآخر.

فيلم "أحلام هند وكاميليا" بطولة أحمد زكي، نجلاء فتحي، عايدة رياض، حسن العدل، محمد كامل، عثمان عبد المنعم، قصة وسيناريو وإخراج محمد خان، حوار مصطفى جمعة.