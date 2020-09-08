نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دار الأوبرا المصرية تأجل حفل غناء هانى شاكر بسبب الصيانة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجل حفل غناء الفنان هانى شاكر الذى كان من المقرر إقامته يوم الجمعة الموافق 18 سبتمبر إلى موعد آخر، وفقا لما قررته دار الأوبرا المصرية، وذلك بسبب استكمال بعض أعمال الصيانة وتجهيزات المسرح استعداد لاستقبال الجمهور.

يذكر أن طرح مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "هتعدى" والتي يبعث من خلالها الأمل لكل الجمهور في الوطن العربي في زمن الكورونا، وإن الأزمة ستنتهي قريبًا، وكانت الأغنية من كلمات الشاعر رامي أمين، ومن ألحان أحمد برازيلي، وتوزيع زووم.

وتقول كلمات الأغنية: "هتعدى والله لتعدى..اتقل وهتحلَى وتَحَدَّى..وهتبقى الدنيا دى وردى فى عنينا..الأزمة دى بجد ورتنا..فيه حاجات كانت برة حساباتنا..قربنا من بعضنا فى بيتنا ودَعينا.. ويارب هون وسهلّها.. قادر فى ثانية تعدِّلها وحياتنا نرجع نكملها فى سعادة وفهمنا الدرس أهو وشوفنا وعرفنا فى ضعفنا وخوفنا إن إحنا نقوى على ظروفنا بإرادة