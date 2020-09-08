نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق چورج وسوف على حريق سوريا في المقال التالي
حيث نشر سلطان الطرب جورج وسوف صورة من الحرائق، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا ":الغابات عم تحترق و قلبي عم يحترق معا.. ا نار كوني برداً وسلاماً على سوريا وأهلها.. #سوريا_تحترق"، الغابات عم تحترق و قلبي عم يحترق معا، يا نار كوني برداً وسلاماً على سوريا وأهلها".
يذكر أن أخر أعمال الفنان چورج وسوف أغنية "سكت الجريح"، التى حققت نجاحا كبيرا بعد طرحها على قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".
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