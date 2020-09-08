نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد نور لـ "فاطمة مصطفى" : ده مش وقت طرح ألبومات جديدة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - ل المطرب محمد نور، اليوم الثلاثاء، ضيفا على برنامج "الراديو بيضحك" عبر إذاعة الراديو 9090 مع الإعلامية فاطمة مصطفى، واحتفل خلال الحلقة بنجاح أحدث أعماله الغنائية "جانى فى ملعبى، من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع إسلام ساسو".
وأكد المطرب محمد نور أنه لن يطرح هذا العام ألبوم جديد، موضحا أن العام المقبل سيشهد صدور مينى ألبوم له.
وقال محمد نور: "السنة دى صعب نسمع أو ننزل ألبوم كامل وده ملوش علاقة بفيروس كورونا بس إحنا السنة دى ملحقناش نعمل أى شغل، وفى رأيى ده مش وقت نزول ألبومات جديدة".
وأضاف: "السنة اللى جاية هانزل مينى ألبوم فيه 8 أغنيات بس، وشايف أنه صعب نسمع ألبوم فيه أغنيات أكتر من كده ماقدرش أسمع 8 أغانى لمطرب مهما كانوا حلوين علشان هاتوه، وهانزل الألبوم على أسبوعين كل أسبوع أغنية".
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