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بهذه الطريقة.. حكيم يروج لأغنيته "صحاب أونطة"

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أحمد جودة - القاهرة - روج المطرب حكيم لأغنيته الجديدة والتي تحمل اسم " صحاب أونطة " ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

حيث نشر حكيم منذ قليل كوبلية من الأغنية وعلق قائلاً :" شوفوا الأغنية دلوقتي حصريا علي قناتي الرسمية علي اليوتيوب ".

وأغنية "صحاب أونطة" من كلمات وألحان محمد الفنان، وتوزيع ديزل، ومدير تصوير وائل درويش ومهندس ديكور كريم مهدى ومنتج منفذ محمود الشيخ، ومونتير إسلام حسن، وإخراج حسام الحسيني.

يذكر أن آخر أعمال حكيم، ألبوم "الراجل الصح" ويتضمن عدد كبير من الأغاني الشعبية منها أغنية "قلبي يا ناس والصعيدي يادولة وليلة بمبي وسيبونا في حالنا وآه بحبه والجارسون.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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