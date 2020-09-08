نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لها السبب.. رامز جلال يوجه الشكر لـ أحد المتابعين في المقال التالي
حيث قام "جلال" بنشر الفيديو عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل التديونات القصيرة "تويتر"، وعلق على الفيديو قائلاَ:" دي ما في من تكعيبي في فن بطيخي تسلم ايدك يا محمد وربنا مايحرمنيش منك".
يذكر آن آخر أعمال النجم رامز جلال هو برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي عرض في رمضان الماضي على شاشة ام بى سى مصر.
فكرة برنامج رامز مجنون رسمي قامت على استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه ويقوم رامز بتنفيذ خطته.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر لها السبب.. رامز جلال يوجه الشكر لـ أحد المتابعين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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