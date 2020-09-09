وفد من عضوات المجلس القومي للمرأة في زيارة إلى أكاديمية الفنون (صور)

استقبلت اليوم أكاديمية الفنون برئاسة الأستاذ الدكتور اشرف زكى وفد من عضوات المجلس القومي للمرأة والذي تترأسه الدكتورة مايا مرسى وذلك لتفعيل التعاون البناء بين المجلس القومي للمرأة وأكاديمية الفنون بهدف دعم وحماية المرأة الفتاة داخل الأكاديمية العمل على تطوير آليات العمل بوحدة مناهضة العنف ضد المرأة وذلك بعد إعادة تشكيلها مرة أخرى.

رحب الدكتور أشرف زكي، بالسادة الحضور ومنهم المستشار أحمد النجار المستشار القانوني بالمجلس والسيدة شيماء نعيم مدير عام سياسات التخطيط ومسئول متابعة أنشطة الوحدات داخل الجامعات المصرية والسيدة منى الغزالي المنسق الوطني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بصندوق الأمم المتحدة للسكان والدكتورة رانيا يحيى الأستاذ بأكاديمية الفنون وعضو المجلس القومي للمرأة.

وأعرب " زكى " عن سعادته بهذا اللقاء الذي ساعد على كسر حاجز الخوف عند الطالبات بالأكاديمية مضيفًا ان شعورهن بالأمان داخل حرم دراستهم هو شعور عظيم لا يمكن إغفاله او تجاوزه وأضاف ان الأكاديمية باعتبارها مؤسسة فنية متفردة فهي تمتلك أدواتها الخاصة عن طريق الفن نستطيع ان نوجه رسائل متنوعة.

لذا دعا المجلس ان يستفيد من أكاديمية الفنون والطاقات الابداعيه لطلابها لخدمة قضايا وأهداف المجلس القومي للمرأة كذلك طالب " زكى " المجلس بعمل جلسات تأهيل ودعم نفسي وندوات توعويه للطلاب بمعاهد الأكاديمية.

Advertisements

على جانب أخر أكد المستشار احمد النجار على سعادته بالتعاون مع الأكاديمية لما تمتلكه من طاقات مختلفة ثم استرسل فى شرح مفهوم التحرش وأنواعه وكيفيه مواجهته والنصوص الدستورية التي وضعت عقوبات رادعه للمتحرش قد تصل بالحكم المؤبد عليه.

حضر الاجتماع اللجنة العليا للوحدة بالأكاديمية والتي تضم كلا من الدكتورة امانى سعد والدكتورة رشا خيري والسيدة فاطمة محمد على المشرف على وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالأكاديمية وباقة من السادة أعضاء هيئة التدريس والطلاب بمعاهد الأكاديمية.

اختتم الاجتماع بوعد من الحضور بعمل العديد من حملات التوعية والورش لطلابنا داخل معاهد الأكاديمية وتوفير العديد من نماذج الاستبيان التي تضمن السرية التامة للمشاركين فيها بالإضافة إلى تدريب السادة أعضاء الحدة لاستقبال المشاكل والتعامل معها بشكل علمي.