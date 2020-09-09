رحب الدكتور أشرف زكي، بالسادة الحضور ومنهم المستشار أحمد النجار المستشار القانوني بالمجلس والسيدة شيماء نعيم مدير عام سياسات التخطيط ومسئول متابعة أنشطة الوحدات داخل الجامعات المصرية والسيدة منى الغزالي المنسق الوطني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بصندوق الأمم المتحدة للسكان والدكتورة رانيا يحيى الأستاذ بأكاديمية الفنون وعضو المجلس القومي للمرأة.
وأعرب " زكى " عن سعادته بهذا اللقاء الذي ساعد على كسر حاجز الخوف عند الطالبات بالأكاديمية مضيفًا ان شعورهن بالأمان داخل حرم دراستهم هو شعور عظيم لا يمكن إغفاله او تجاوزه وأضاف ان الأكاديمية باعتبارها مؤسسة فنية متفردة فهي تمتلك أدواتها الخاصة عن طريق الفن نستطيع ان نوجه رسائل متنوعة.
لذا دعا المجلس ان يستفيد من أكاديمية الفنون والطاقات الابداعيه لطلابها لخدمة قضايا وأهداف المجلس القومي للمرأة كذلك طالب " زكى " المجلس بعمل جلسات تأهيل ودعم نفسي وندوات توعويه للطلاب بمعاهد الأكاديمية.
على جانب أخر أكد المستشار احمد النجار على سعادته بالتعاون مع الأكاديمية لما تمتلكه من طاقات مختلفة ثم استرسل فى شرح مفهوم التحرش وأنواعه وكيفيه مواجهته والنصوص الدستورية التي وضعت عقوبات رادعه للمتحرش قد تصل بالحكم المؤبد عليه.
حضر الاجتماع اللجنة العليا للوحدة بالأكاديمية والتي تضم كلا من الدكتورة امانى سعد والدكتورة رشا خيري والسيدة فاطمة محمد على المشرف على وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالأكاديمية وباقة من السادة أعضاء هيئة التدريس والطلاب بمعاهد الأكاديمية.
اختتم الاجتماع بوعد من الحضور بعمل العديد من حملات التوعية والورش لطلابنا داخل معاهد الأكاديمية وتوفير العديد من نماذج الاستبيان التي تضمن السرية التامة للمشاركين فيها بالإضافة إلى تدريب السادة أعضاء الحدة لاستقبال المشاكل والتعامل معها بشكل علمي.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر وفد من عضوات المجلس القومي للمرأة في زيارة إلى أكاديمية الفنون (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.