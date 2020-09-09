برومو برنامج "قعدة رجالة " يحصد مليون مشاهدة في أقل من 48 من عرضه

احتفل النجم خالد سليم بوصول برومو برنامجه الجديد "قعدة رجالة " لمليون مشاهدة في أقل من 48 ساعة من عرضه.

حيث نشر خالد سليم جمهوره بصورة ده عبر حسابه الرسمي بإنستجرام ، وأعرب عن سعادته بذلك قائلاً :"مليون مشاهدة في أقل من 48 ساعة لفيديو برومو قعدة رجالة ، شكراً للجمهور الجمهور واستنوني في حلقات البرنامج من 26 سبتمبر الماضي".

ومن المقرر أن يكون الموسم الجديد من البرنامج مختلفا تمامًا عن الموسمين السابقين، حيث سيستفيد البرنامج من المناظر الخلابة للبنان للظهور في البرنامج، كما صور طاقم العمل البرنامج في ديكور حديث في منزل من خلال أكثر من غرفة داخلية وخارجية سيتم تبادل الحوار بهم.

وعلى صعيد آخر يواصل النجم خالد سليم تصوير مشاهده في مسلسل "جمال الحريم" مع النجمة نور وعدد كبير من النجوم بقيادة المخرجة منال الصيفي للعرض خلال الموسم الشتوي الجديد.

