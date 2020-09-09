بعد ساعات من حديثه عن توقف الأفراح.. سر تأجيل حفل هانى شاكر بـ الأوبرا

وتابع نقيب الموسيقيين أنه يجب أن يتم النظر للموسيقيين بعين الاعتبار من الدولة، مؤكدا أن النقابة تعانى من عدم توفر موارد نتيجة توقف النشاط حتى الآن.

Advertisements

وأشار هانى شاكر إلى أن كل قطاعات العمل عادت لوظائفها بالدولة واستمرت، وحتى الآن لم يعد الموسيقيون للعمل، مؤكدا أنه يوجه صرخة الموسيقيين لرئيس الوزراء، متمنيا أن يعود الموسيقيون لعملهم وسيتم الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، التى ستحددها الدولة معلقا: "سنلتزم بها كبير وصغير".