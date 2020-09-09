بعد ساعات من حديثه عن توقف الأفراح.. سر تأجيل حفل هانى شاكر بـ الأوبرا

أعلنت دار الأوبرا المصرية عن تأجيل حفل أمير الغناء العربى هاني شاكر، والذى كان من المقرر إقامته يوم الجمعة الموافق 18سبتمبر على المسرح الكبير، وذلك بسبب استكمال بعض أعمال الصيانة وتجهيزات المسرح.
وجاء قرار الأوبرا بعد ساعات من مداخلة هاتفية أجراها هاني شاكر لبرنامج مساء dmc تحدث فيها عن معاناة 40 ألف عضو وأسرهم بعد توقف الأنشطة الموسيقية والغنائية منذ أشهر.
وتابع نقيب الموسيقيين أنه يجب أن يتم النظر للموسيقيين بعين الاعتبار من الدولة، مؤكدا أن النقابة تعانى من عدم توفر موارد نتيجة توقف النشاط حتى الآن.
وأشار هانى شاكر إلى أن كل قطاعات العمل عادت لوظائفها بالدولة واستمرت، وحتى الآن لم يعد الموسيقيون للعمل، مؤكدا أنه يوجه صرخة الموسيقيين لرئيس الوزراء، متمنيا أن يعود الموسيقيون لعملهم وسيتم الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، التى ستحددها الدولة معلقا: "سنلتزم بها كبير وصغير".
وتابع نقيب الموسيقيين أنه يجب أن يتم النظر للموسيقيين بعين الاعتبار من الدولة، مؤكدا أن النقابة تعانى من عدم توفر موارد نتيجة توقف النشاط حتى الآن.
وأشار هانى شاكر إلى أن كل قطاعات العمل عادت لوظائفها بالدولة واستمرت، وحتى الآن لم يعد الموسيقيون للعمل، مؤكدا أنه يوجه صرخة الموسيقيين لرئيس الوزراء، متمنيا أن يعود الموسيقيون لعملهم وسيتم الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، التى ستحددها الدولة معلقا: "سنلتزم بها كبير وصغير".
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