قلبي عم يحترق.. جورج وسوف: متضامن مع سوريا بعد حرق الغابات

أعلن الفنان جورج وسوف عن تضامنه مع سوريا بعد حرق الغابات نتيجة ارتفاع درجة الحرارة. وكتب جورج وسوف على حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام": "الغابات عم تحترق و قلبي عم يحترق معا.. ‏⁧‫يا نار كوني بردًا وسلامًا على سوريا وأهلها". ⁧ Advertisements وتشهد المناطق الغربية من سوريا حرائق غابات هائلة منذ أيام بسبب ارتفاع كبير في درجات الحرارة. والتهمت الحرائق مناطق خضراء شاسعة في جبال اللاذقية وحماة وحمص. ووفقًا لوكالة الأنباء السورية سانا، فإن ارتفاع درجات الحرارة من 9 إلى 11 درجة فوق المعدل الطبيعي لمثل هذا الوقت من العام، ساهم في انتشار الحرائق بسرعة.

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