حفيد كمال الشناوى تريند بعد إصابة ابنه وزوجته بـ فيروس كورونا

وأوضح عمر الشناوى أن حالة طفله "حسن" في تحسن مستمر يومًا تلو الآخر، وأنه يخضع لعلاج خاص بالأطفال، مشيرا إلى ان عينة زوجته جاءت إيجابية أيضا.
وكتب الفنان الشاب عمر الشناوي، عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، "ابني حسن طلع ايجابي فيروس الكورونا المستجد COVID-19 .. ارجو كل من تعامل معي في خلال ١٤ يوم يحلل ليطمئن.. ويا رب ادعوله بالشفاء ان شاء الله".
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