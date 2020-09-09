فن ومشاهير

حفيد كمال الشناوى تريند بعد إصابة ابنه وزوجته بـ فيروس كورونا

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وأوضح عمر الشناوى أن حالة طفله "حسن" في تحسن مستمر يومًا تلو الآخر، وأنه يخضع لعلاج خاص بالأطفال، مشيرا إلى ان عينة زوجته جاءت إيجابية أيضا.

وكتب الفنان الشاب عمر الشناوي، عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، "ابني حسن طلع ايجابي فيروس الكورونا المستجد COVID-19 .. ارجو كل من تعامل معي  في خلال ١٤ يوم يحلل ليطمئن.. ويا رب ادعوله بالشفاء ان شاء الله".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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