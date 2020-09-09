الإسكندرية للفيلم القصير يفتح باب استقبال الأعمال الفنية

ومن المقرر أن يستمر استقبال الأفلام في الفترة من اليوم 8 سبتمبر وحتى 15 نوفمبر المقبل، بشرط أن يكون الفيلم من انتاج عام 2019 او 2020.

كما قررت ادارة المهرجان أن لا تزيد مدة الفيلم عن 30 دقيقة ويكون مترجم للأنجليزية، عبر الموقع الرسمي للمهرجان.

