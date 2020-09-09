نجوم الفيلم المغربي زنقة كونطاكت يشاركون فى مهرجان فينيسيا

الفيلم من بطولة سعيد باي وخنساء باطمة ومراد الزاوي وإخراج إسماعيل العراقي في أول تجربة سينمائية روائية له، وكان التصوير بتقية 35 ملم.

وتشهد الدورة 77 للمهرجان حضور فنى متواضع، بعد تطبيق اجراءات التباعد الإجتماعي تفاديا لإنتشار فيروس كورونا. ويطبق المهرجان الإجراءات الإحترازية المشددة، مع الإكتفاء بنسبة حضور محددة تضمن عدم اكتظاظ القاعات، مع انتشار الكحول ومعقمات اليدين في كل مكان من أروقة المهرجان. وتم افتتاح الدورة في الثانى من سبتمبر، وتترأس لجنة تحكيم مسابقته الرسمية النجمة كيت بلانشيت. وتم عرض فيلم "موليكولى" للمخرج الايطالي أندريا سيجرى في حفل الافتتاح، وهو فيلم وثائقي عن فينيسيا أثناء فرض إجراءات الإغلاق لمواجهة فيروس كورونا.

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