فن ومشاهير

نيكول سابا توجه رسالة رومانسية لزوجها يوسف الخال في عيد ميلاده

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
وجهت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، رسالة لزوجها النجم يوسف الخال بمناسبة عيد ميلاده، الذي يحل اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر، وذلك عبر صفحتها الرسمية في موقع "تويتر".

وكتبت نيكول عبر موقع تدوين التغريدات القصيرة: "ينعاد عليك حبيبي بعرف الظروف مش ملائمة ولا النفسيات بأحلى حلاها بس لازم عيّدك انا وبنتنا".

وأضافت:  "ونتمنالك كل شي حلو بهالدني لانك بتستاهل احلى الاشياء وان شاء الله السنة الجاية منحتفل بأيام احسن من يلي نحنا فيها وأهم شي نحتفل بوطن كلنا منحلم فيه.. بحبك".

ويحتفل اللبناني يوسف الخال اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ43، إذ إنه من مواليد 8 سبتمبر 1977.

يذكر أن الشعب اللبناني يواجه حاليًا ظروفًا سياسية واقتصادية وأيضا إنسانية صعبة بعد انفجار مرفأ بيروت الذي سقط فيه عدد كبير من القتلي والجرحى.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر نيكول سابا توجه رسالة رومانسية لزوجها يوسف الخال في عيد ميلاده على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا