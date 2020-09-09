بالأحمر الكلاسيكي.. هند صبري تتألق في أحدث ظهور عبر "إنستجرام"

غازلت الفنانة التونسية هند صبري محبيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت هند بالصورة بإطلالة كلاسيكية أنيقة مرتدية توب أبيض وفوقه چاكت باللون الأحمر، كما تركت شعرها منسدلاً علي كتفيها. وحظيت الصورة بتفاعل الكثير من محبيها ومن أبرز التعليقات: "جميلة ومتألقة كالعادة ". وفي سياق آخر ستعود هند صبرى إلى الدراما التليفزيونية فى "هجمة مرتدة" بعد غيابها عامين منذ تقديمها مسلسل "حلاوة الدنيا" فى شهر رمضان من عام 2017، وشاركها البطولة ظافر العابدين وحنان مطاوع وأنوشكا ونهى عابدين وأحمد حاتم وهانى عادل وسلمى أبو ضيف.

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