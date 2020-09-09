عاجل.. الظهور الأول لجمال يوسف بعد إصابته بسرطان البلعوم.. شاهد كيف تغيير شكله؟

تستعد الإعلامية لميس سلامة، مقدمة برنامج صباح البلد على شاشة "صدى البلد" صباح غدًا الأربعاء بلقاء الفنان جمال يوسف، في أول ظهور للحديث عن تفاصيل إصابته بسرطان البلعوم ومن الفنانين الداعمين له.
وكيف استقبل رد فعل السوشيال ميديا، وماذا عن دور أسرته زوجته وأولاده في دعمه لرفع هذة المحنة عنه، دور أشرف زكي نقيب الممثلين والفنان محمد صبحي في دعمه والوقوف بجانبه في محنة المرض.
ومن المقرر أن يتم عرض مفاجآت كثيرة خلال الحلقة وتذاع لأول مرة لدعم الفنان جمال يوسف معنويا في محنة مرضه، البرنامج يذاع في تمام الثامنة صباحا، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.
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