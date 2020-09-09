بعد إصابته بـ سرطان البلعوم.. أول ظهور للفنان جمال يوسف في صباح البلد

ومن المقرر أن تحتوى الحلقة على مفاجآت كثيرة تذاع لأول مرة لدعم الفنان جمال يوسف معنويا في محنة مرضه، البرنامج يذاع في تمام الثامنة صباحا، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.
وخضع الفنان جمال يوسف لـ 35 جلسة علاج إشعاعي على مدار شهرين، وذلك بعد إجرائه أشعة مسح ذري؛ عقب اكتشافه لتورم الغدة الليمفاوية خلف أذنه، في مارس الماضي.
كما أكد أنه خضع لجلسات علاج إشعاعي أثرت على أحباله الصوتية وحركة رقبته، دخل بسببها في غيبوبة لفترة داخل أحد مستشفيات القاهرة قبل أن يغادرها عائدا لبيته لاستكمال العلاج.
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