بعد إصابته بـ سرطان البلعوم.. أول ظهور للفنان جمال يوسف في صباح البلد

تحاور الإعلامية لميس سلامة مقدمة برنامج «صباح البلد» على شاشة «دوت الخليج»، صباح اليوم الأربعاء، الفنان جمال يوسف، في أول ظهور؛ للحديث عن تفاصيل إصابته بسرطان البلعوم.

كما يتطرق اللقاء ، إلى الفنانين الداعمين لـ جمال يوسف ، وكيف استقبل رد فعل السوشيال ميديا، وماذا عن دور أسرته زوجته وأولاده في دعمه لرفع هذه المحنة عنه، دور أشرف زكي نقيب الممثلين والفنان محمد صبحي في دعمه والوقوف بجانبه في محنة المرض.

ومن المقرر أن تحتوى الحلقة على مفاجآت كثيرة تذاع لأول مرة لدعم الفنان جمال يوسف معنويا في محنة مرضه، البرنامج يذاع في تمام الثامنة صباحا، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.