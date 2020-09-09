نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسل ابنة السفير يتصدر قوائم البحث في المقال التالي
وبعد الحلقة الأولى، تصدر المسلسل قائمة الأكثر بحثاً عى محرك البحث "جوجل" في مصر والسعودية.
وتصدر هاشتاج المسلسل الترند التركي، وأسماء أبطاله الثلاثة أنجين أكيوريك ونسليهان اتاغلو واوراز كايجيلر أوغلو بشخصية غديز.
ولكن بالرغم من هذا التصدُّر، لم تحقق أولى حلقاته نسبة مشاهدة عالية، وهي المقياس الأساسي لدى الجمهور التركي
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