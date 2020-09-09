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رسالة رومانسية من أسما شريف منير لمحمود حجازي في عيد زواجهما الثاني

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وجهت أسما شريف منير، رسالة رومانسية لزوجها الفنان محمود حجازي، وذلك في عيد زواجهما الثاني.

ونشرت أسما، صورة تجمعهما خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"': "كل الجوزات فيها حلو ووحش ومشاكل وعشرة وخناقات وحب واختلافات وذكريات ودي السنة التانية وعدينا بكل ده، كل سنة وإنت جوزي ومطلع عيني ومطلعة عينك برضو".

يذكر أن أسما شريف منير، قدمت برنامج "أنا وبنتي"، مع والدها الفنان شريف منير، عبر شاشة "أون" ويتناول البرنامج موضوعات متنوعة.

و آخر أعمال محمود حجازى هو مسلسل لما كنّا صغيرين خلال رمضان الماضي، وتدور أحداثه حول "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقائها، الذين يعملون فى إحدى ‏الشركات التى ‏يمتلكها ‏النجم ‏محمود حميدة، وتتوالى الأحداث‎.‎

"لما كنا صغيرين" بطولة محمود حميدة، وخالد النبوي، وريهام حجاج، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ومحمود حجازي، والدكتور أشرف زكي، والمسلسل من إنتاج شركة "ارت ميكرز "أحمد عبد العاطى، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي

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مريم الجابري

مريم الجابري

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