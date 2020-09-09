ماجي بو غصن تسحر الجمهور بلوك جديد.. هل يتعلق بفيلمها الجديد؟

وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيما لو كان هذا اللوك يعود لشخصيتها التي ستجسدها في فيلمها الجديد، أم مجرد تغيير في الإطلالة.
يذكر أن ماجي تستعد لخوض تجربة سينمائية جديدة من خلال المشاركة ببطولة فيلم بإنتاج ضخم من شركة “ايغل فيلمز” سيجمع عدداً كبيراً من أهم الممثلين اللبنانيين والسعوديين والمصريين.
وتألقت ماجي في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل أولاد آدم الذي شاركها فيه البطولة مكسيم خليل ودانيلا رحمة وقيس الشيخ نجيب.
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