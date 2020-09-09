فن ومشاهير

ماجي بو غصن تسحر الجمهور بلوك جديد.. هل يتعلق بفيلمها الجديد؟

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شاركت النجمة اللبنانية ماجي بوغصن متابعيها عبر "انستجرام"، أحدث صورة لها، حيث أطلت على محبيها بلوك عصري، معتمدة لون شعر جديد من درجات البني، فيما علقت: "العودة إلى اللون البني من جديد".

وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيما لو كان هذا اللوك يعود لشخصيتها التي ستجسدها في فيلمها الجديد، أم مجرد تغيير في الإطلالة.

يذكر أن ماجي تستعد لخوض تجربة سينمائية جديدة من خلال المشاركة ببطولة فيلم بإنتاج ضخم من شركة “ايغل فيلمز” سيجمع عدداً كبيراً من أهم الممثلين اللبنانيين والسعوديين والمصريين.

وتألقت ماجي في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل أولاد آدم الذي شاركها فيه البطولة مكسيم خليل ودانيلا رحمة وقيس الشيخ نجيب.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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