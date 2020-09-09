قعدة الرجالة.. خالد سليم يحتفل بنجاح برومو برنامجه الجديد

احتفل الفنان خالد سليم بنجاح برومو برنامجه الجديد "قعدة الرجالة" والمقرر إطلاق خلال الأيام القادمة.
ونشر خالد سليم صورة له، وعلق عليها "مليون مشاهدة في أقل من ٤٨ ساعة لڤيديو برومو "قعدة رجالة"..شكرًا للجمهور الجميل وإستنوني في حلقات البرنامج من ٢٦ سبتمبر القادم".
وكان النجم خالد سليم، قد أعلن عن انطلاق برنامجه الجديد "قعدة رجالة" بجزئه الثالث، يوم السبت 26 سبتمبر الجاري على شبكة OSN، حيث يستضيف كبار نجوم الوطن العربي خلال الحلقات "..
ونشر "سليم" مجموعة من الصور من كواليس تصوير البرنامج الجديد بلبنان رفقة الفنان اللبناني نيقولا معوض والفنان السوري قيس الشيخ نجيب والتي أظهرت مدى التجانس فيما بينهم في البرنامج الذي أخرجه هيثم عزو.
ومن المقرر أن يكون الموسم الجديد من البرنامج مختلفا تماما عن الموسمين السابقين، حيث سيستفيد البرنامج من المناظر الخلابة للبنان للظهور في البرنامج، كما صور طاقم العمل البرنامج في ديكور حديث في منزل من خلال أكثر من غرفة داخلية وخارجية سيتم تبادل الحوار بهم.
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