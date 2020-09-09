أسما شريف منير تحتفل بعيد زواجها من محمود حجازي

احتفلت الاعلامية اسما شريف منير بعيد زواجها الثاني من الفنان محمود حجازي، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت اسما شريف منير صورة لها مع زوجها وعلقت قائلة "كل الجوازات فيها حلو و وحش و مشاكل و عشرة و خناقات و حب و اختلافات و ذكريات و دي السنة التانية و عدينا بكل ده، كل سنة و انت جوزي و مطلع عيني و مطلعه عينك برضة ".

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يذكر أن أسما شريف منير شاركت مؤخرا والدها في تقديم برنامج "أنا وبنتي" عبر قنوات‎ ON، والذي انتهى عرض آخر مواسمه ‏قبل بداية شهر رمضان.