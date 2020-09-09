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أسما شريف منير تحتفل بعيد زواجها من محمود حجازي

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احتفلت الاعلامية اسما شريف منير بعيد زواجها الثاني من الفنان محمود حجازي، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 
ونشرت اسما شريف منير صورة لها مع زوجها وعلقت قائلة "كل الجوازات فيها حلو و وحش و مشاكل و عشرة و خناقات و حب و اختلافات و ذكريات و دي السنة التانية و عدينا بكل ده، كل سنة و انت جوزي و مطلع عيني و مطلعه عينك برضة ". 

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يذكر أن أسما شريف منير شاركت مؤخرا والدها في تقديم برنامج "أنا وبنتي" عبر قنوات‎ ON، والذي انتهى عرض آخر مواسمه ‏قبل بداية شهر رمضان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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