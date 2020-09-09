نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد فؤاد يطالب الجميع بمساندة الشعب السوداني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب الفنان محمد فؤاد، الجميع بمساندة الشعب السوداني، من خلال نشر صورة جديدة له مع علم دولة السودان، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق محمد، على الصورة قائلًا: "السودان الطيب أساند وادعو الجميع لمساندة شعب السودان الحبيب".

جدير بالذكر أن السودان تواجه موجة عالية من الفيضانات بسبب اتفاع منسوب مياه نهر النيل حيث أدت إلى مقتل أكثر من مائة شخص وتدمير الاف المنازل، بالإضافة إلى غرق مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية.