نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد فؤاد يطالب الجميع بمساندة الشعب السوداني في المقال التالي
وعلق محمد، على الصورة قائلًا: "السودان الطيب أساند وادعو الجميع لمساندة شعب السودان الحبيب".
جدير بالذكر أن السودان تواجه موجة عالية من الفيضانات بسبب اتفاع منسوب مياه نهر النيل حيث أدت إلى مقتل أكثر من مائة شخص وتدمير الاف المنازل، بالإضافة إلى غرق مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية.
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