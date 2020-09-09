ياسمين رئيس تقدم المواساة لشعب السودان جراء الفيضانات وتطالب بالدعاء لهم

أعربت الفنانة ياسمين رئيس، عن حزنها الشديد لما تعرضت له السودان من فيضانات مهولة أدت إلى تدمير الاف المنازل ووفاة أكثر من 100 مواطن.

ونشرت صورة مأساوية لأهالي السودان كما ارفقتها بتعليق قالت خلاله: "ادعوا لأهل السودان الحبيبة، ربنا معاكم وعمري مانسيت أصدقاء طفولتي من السودان".

يشار إلى أن السودان تعرضت لفيضانات مروعة حينما ارتفع منسوب مياه نهر النيل ووصل إلى أكثر من 17 مترًا، حيث دخلت الفيضانات إلى المنازل وهدمت نحو 60 ألف منزل، كما تسببت في عشرات الضحايا.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين رئيس، مشاركتها في فيلم "لص بغداد"، والذي أشاد بدورها فيه الزعيم عادل إمام،وحقق نجاحا كبيرا منذ وقت طرحه.