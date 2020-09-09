فن ومشاهير

ياسمين رئيس توجه رسالة دعم للشعب السوداني

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وجهت الفنانة ياسمين رئيس، الدعم للأشقاء السودانين بعد تضررهم بسبب مياه السيول والفيضانات التي أدت إلى غرق معظم مناطق السودان.
ونشرت ياسمين رئيس عبر حسابها، على إنستجرام صورة لـ فيضانات السودان وعلقت  "ادعوا لأهل السودان الحبيبه ربنا معاكم، وعمري ما نسيت أصدقاء طفولتي من #السودان" 

وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنها تسعى لتوزيع مواد الإغاثة التي وصلت الخرطوم بأسرع ما يمكن، وذلك على المتضررين جراء السيول والفيضانات من النازحين واللاجئين والمجتمعات المحلية.

وتشير آخر الإحصائيات، وفقا للوكالة الرسمية السودانية إلى تضرر ما يقدر بنحو 85000 من النازحين داخليًا و 40.000 لاجئ إلى جانب الآلاف من المجتمعات المضيفة من السودانيين، لا سيما في شرق السودان والنيل الأبيض ودارفور والخرطوم، حيث تقوم الحاجة الماسة إلى المأوى والمساعدات الطارئة مرة أخرى عقب الأمطار والسيول التي ضربت مناطق عدة وبشكل خاص في شمال دارفور، مما ترك ما يقدر بنحو 35000 من النازحين والسكان المحليين واللاجئين بحاجة إلى المساعدات العاجلة.

ويذكر أن مجلس الأمن والدفاع الوطني بالسودان التي يرأسها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، أعلن السبت الماضي عن حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، وأن كافة مساحات البلاد منطقة كوارث طبيعية.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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