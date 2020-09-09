فيديو برومو حلقة أحمد حلمي في "صاحبة السعادة"..يكشف أسرار جديدة عن قصة حبه مع منى زكي

يحل الفنان أحمد حلمي ضيفاً على أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "صاحبة السعادة" للفنانة إسعاد يونس، والتي كشفت عن موعد عرض الحلقة وأول برومو لها.

موعد عرض حلقة أحمد حلمي مع إسعاد يونس

ونشر الفنان أحمد حلمي برومو حلقته المنتظرة مع إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، وكشف موعد عرض الحلقة وقال:" استنوني يوم الاتنين والتلات الساعه ١١ بالليل في صاحبة السعادة مع اسعاد يونس علي دي ام سي"، وذلك بعدما روج للحلقة بصورة بالجلباب الصعيدي وعلق عليها قائلاً:" استنوني في صاحبة السعادة مع الرائعة اسعاد يونس قريباً".

أحمد حلمي يكشف بداية قصة حبه مع منى زكي

وشوق أحمد حلمي الجمهور لحلقته مع إسعاد يونس بسبب حديثه عن عدة أسرار في حياته ومنها علاقته بزوجته منى زكي، وقصة الحب الطويلة بينهما، وعرض البرومو مقطعاً من حديثه عن بداية قصة حبهما وطريقة اعترافه لها بحبه لأول مرة والمواقف الكوميدية والمحرجة التي جمعته بها في تلك الفترة، وكشف أيضاً عن رد فعلها الغريبة في ذلك الموقف وقال إنها ضحكت وانصرفت سريعاً.

أحمد حلمي يفتتح الموسم الجديد من "صاحبة السعادة"

وتحدث الفنان أحمد حلمي عن تفاصيل مسيرته الفنية أيضاً منذ بداية مشواره في برنامج "لعب عيال"، والذي كشف عدة كواليس كوميدية به إلى أفلامه الأولى وبطولاته في السينما، بالإضافة إلى تذكره أيضاً لعدة مواقف من طفولته وحياته قبل احتراف الفن، وهو ما شوق الجمهور لظهوره الخاص في البرنامج على حلقتين الاسبوع المقبل.

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ويفتتح أحمد حلمي الموسم الجديد من برنامج إسعاد يونس "صاحبة السعادة"، ويعود حلمي للظهور في البرامج الحوارية بعد غياب طويل، وأعلن عن ظهوره في الحلقة بطريقة مميزة بعدما أخفى وجهه في البرومو الأول وظهر خلف قناع للنجم جوني ديب وعدة شخصيات وطلبت إسعاد يونس تخمين هوية الضيف الذي ستعود به إلى برنامجها في موسمه الجديد.

ويذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حلمي كانت العام الماضي في فيلم "خيال مآتة" مع منة شلبي وخالد الصاوي، والذي عاد به إلى السينما بعد فترة توقف، وقدم حلمي في الفترة الأخيرة برنامج مسابقات للأطفال بعنوان "نجوم صغار"، ولم يكشف عن هوية أعماله الجديدة للفترة المقبلة حتى الآن.