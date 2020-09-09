نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد ظهوره الأول بعد مرضه.. جمال يوسف تريند على جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان جمال يوسف، منذ قليل تريند موقع البحث الشهير 'جوجل' وذلك عقب نشر صور ظهوره الأول بعد إصابته بسرطان البلعوم وذلك قبل ساعات من عرض حلقته على قناة "صدى البلد ".

وتستعد الإعلامية لميس سلامة، مقدمة برنامج "صباح البلد" على شاشة "صدى البلد" صباح الأربعاء بلقاء الفنان جمال يوسف، في أول ظهور للحديث عن تفاصيل إصابته بسرطان البلعوم ومن الفنانين الداعمين له.

كما سيتحدث عن كيفية استقباله رد فعل السوشيال ميديا، وماذا عن دور أسرته زوجته وأولاده في دعمه لرفع هذة المحنة عنه، دور أشرف زكي نقيب الممثلين والفنان محمد صبحي في دعمه والوقوف بجانبه في محنة المرض.

ومن المقرر أن يتم عرض مفاجآت كثيرة خلال الحلقة وتذاع لأول مرة لدعم الفنان جمال يوسف معنويا في محنة مرضه، البرنامج يذاع في تمام الثامنة صباحا، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.