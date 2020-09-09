فن ومشاهير

سلاف فواخرجي تدعم سوريا بكلمات مؤثرة

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اندلعت العديد من الحرائق في ​سوريا​ بسبب موجة الحر الشديدة، وذلك في عدة محافظات، وما زال الجهود والمساعي ستمر لإخماد تلك الحرائق.

وقامت الفنانة سلاف فواخرجي  بدعم ومساندة وطنها الغالي سوريا ووجهت رسالة من القلب لبلاده عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ونشرت سلاف، مجموعة من الصور التي كشفت عن مدى تدهور الأحوال بسوريا واندلاع الحرائق بأكثر من مكان وعلق قائلة: ‏بردا وسلاما على سوريا ... ومن عليها ... ومن سكنت قلبه حبا.

يذكر أن حرائق سوريا دفعت عدد كبير من النجوم لمساندة الشعب السوري ومنهم هيفاء وهبي ودانييلا رحمة وكندا علوش وغيرهم.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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