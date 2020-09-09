أعربت الفنانة سلوى عثمان، عن فرحتها بردود الأفعال في مسلسل "البرنس"، الذي تم عرضه في رمضان 2020 .
وقالت لـ "دوت الخليج الفني": "سعيدة جدًا بردود الأفعال التي حدثت وأيضًا بنجاح المسلسل وبالعمل مع محمد سامي فهو مخرج مبدع ويحب عمله كثيراً ومخرج جامد وعبقري " .
وأشارت إلى أنها تحب العمل مع محمد سامي، لافتة إلى أن مشهدها الذي احتل تريند مواقع التواصل الاجتماعي كان مكتوبًا بشكل احترافي، لذلك عندما قمت بتنفيذه ظهر تريند" .
تشارك الفنانة سلوى عثمان في مسلسل "لؤلؤة" فهو بطولة مى عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، وهو من تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجى.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر سلوى عثمان لـ"دوت الخليج الفني" سعيدة بردود الأفعال حول مسلسل "البرنس".. و محمد سامي مخرج عبقري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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