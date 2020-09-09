للمرة الثانية.. ريم البارودي تنضم للجنة تحكيم Miss Egypt

انضمت الفنانة ريم البارودي، مؤخرًا، إلى أعضاء لجنة تحكيم مسابقة "Miss Egypt 2020" برئاسة د. آمال رزق، رئيسة المسابقة، حيث تعتبر هذه هي المرة الثانية لها بالمسابقة، فقد شاركت في لجنة تحكيم المسابقة عام ٢٠١٨.
وصرحت الدكتورة آمال رزق، ان الفنانة ريم البارودي ستتواجد في لجنة تحكيم فعاليات مسابقة "Miss Elegant" والمقرر إقامتها يوم الأربعاء الموافق ١٦ سبتمبر الجاري بفندق الماسة بمدينة نصر.
جدير بالذكر أن لجنة تحكيم "Miss Elegant" تضم كلا من دكتورة أمال رزق رئيسة لجنة التحكيم، الفنانة ريم البارودي، الفنان تامر فرج، الستايلست ريهام عاصم، مصمم الأزياء أحمد مغازي، آلاء عاطف ملكة جمال مصر ٢٠١٩.
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