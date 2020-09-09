فن ومشاهير

أول ظهور لابنة "رجاء الجداوي" على الشاشة بعد وفاة والدتها

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول ظهور لابنة "رجاء الجداوي" على الشاشة بعد وفاة والدتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تظهر أميرة حسن مختار، الابنة الوحيدة للفنانة الراحله رجاء الجداوي، لأول مرة بعد وفاة والدتها من خلال برنامج "أسرار النجوم" مع المذيعة إنجي علي.

ونشرت إنجي علي، صورة لأفيش حلقة برنامجها مع ابنة رجاء الجداوي، فيما علقت قائلة: "انتظرونا في حلقة خاصة لأول مرة مع الابنة أميرة حسن مختار عن الفنانة الغالية حبيت الكل رجاء الجداوي".

ومن المقرر أن تكون الحلقه عن حياة الفنانة رجاء الجداوي، كما تتحدث عن الفترة الأخيرة في حياتها ومعاناة فيروس الذي استمر لمده 43 يوما،وتكشف تفاصيل لأول مرة عن مشوارها الفني الذى استمر أكثر من 40 عامًا وقدمت خلالها العديد من الأعمال الناجحة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أول ظهور لابنة "رجاء الجداوي" على الشاشة بعد وفاة والدتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا