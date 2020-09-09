في عيد ميلاد إنعام سالوسة.. من هو زوجها وابنتها الوحيدة؟

وشاركت «سالوسة» أثناء دراستها في العديد من الأعمال الفنية للمسرح الجامعي لكلية الآداب بجامعة عين شمس، ورغم ذلك، قررت احتراف المجال، والتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية.
تزوجت الفنانة الكبيرة أنعام إبراهيم حسن أحمد سالوسة، من المخرج الكبير سمير العصفوري، وأنجبت منه ابنتها المخرجة تغريد العصفوري.
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