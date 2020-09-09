فن ومشاهير

في عيد ميلاد إنعام سالوسة.. من هو زوجها وابنتها الوحيدة؟

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
يوافق اليوم الأربعاء 9 سبتمبر، عيد ميلاد الفنانة القديرة إنعام سالوسة، والتي أكملت عامها الـ 81، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1939، وشاركت في بطولة أكثر من 250 فيلما ومسلسلا ومسرحية وتعاونت مع أجيال مختلفة.
انعام سالوسة بدأت مشوارها الفني عام 1964، وتزوجت من المخرج سمير العصفوري، وأنجبت منه فتاتين، وهما "تغريد" وتعمل بمجال الإخراج، و"منى". 

وشاركت «سالوسة» أثناء دراستها في العديد من الأعمال الفنية للمسرح الجامعي لكلية الآداب بجامعة عين شمس، ورغم ذلك، قررت احتراف المجال، والتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

تزوجت الفنانة الكبيرة أنعام إبراهيم حسن أحمد سالوسة، من المخرج الكبير سمير العصفوري، وأنجبت منه ابنتها المخرجة تغريد العصفوري.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر في عيد ميلاد إنعام سالوسة.. من هو زوجها وابنتها الوحيدة؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا