بحبك وبرتاحلك.. أنغام تحصد 1.5 مليون مشاهدة على يوتيوب

حصدت الفنانة أنغام، مليونا و562 ألف مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب، بأحدث كليباتها الغنائية «بحبك وبرتاحلك»، وذلك منذ طرحها عبر قناتها على يوتيوب، يوم 28 أغسطس الماضي.

جاء ذلك بعدما روجت أنغام، لأغنيتها في الفترة الماضية، بأن أعلنت عبر حسابها على إنستجرام، عن موعد طرحها عبر قناتها على يوتيوب.

أغنية «بحبك وبرتاحلك» لـ أنغام، من كلمات: صابر كمال، ألحان: إيهاب عبد الواحد، توزيع الموسيقى: تميم.

وكانت آخر أعمال أنغام ألبومها "حالة خاصة جدا"، وضم 14 أغنية، أبرزها "هتقول لربنا إيه"، "حبايبنا"، "حالة خاصة جدًا"، "على حسك فى أيامي"، "ولا دبلت"، "مطمنة"، "ياريتك فاهمنى".