أغنية الحساس لـ حسين الجسمي تتخطى 15.4 مليون مشاهدة

وتقول كلمات الأغنية: يا قلبي الحسّاس .. لو تنجرح لا بأس .. في حُب يمحي حُب .. وفي ناس تمحي ناس .. أرجوك لا تحزن .. ارتاح واتطمن .. بعض اللقى مؤلم .. وبعض الفراق أحسن".
وعرضت أغنية "الحسّاس" عبر قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube بفيديو خاص تضمن كلمات الأغنية كاملة، وعرضت عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية.
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