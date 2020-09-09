نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمال يوسف ليس الأول.. فنانون هزموا السرطان وانتصروا عليه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سيطرت حالة من الحزن على السوشيال ميديا، بعد الظهور الأول للفنان جمال يوسف، عقب إصابته بمرض سرطان البلعوم، حيث تغيرت ملامح وجه وظهر بدون شعر وبوزن ناقص.

وأجرت الإعلامية لميس سلامة، حوارًا خاصًا مع جمال يوسف للكشف عن معاناة مرض السرطان، الذي أصيب به منذ عده أشهر.

جمال يوسف، لم يكن أول فنان يصاب بمرض السرطان، حيث أن هناك العديد من النجوم الذين تحدوا هذا المرض اللعين وتم شفائهم منه.

ويرصد "الفجر الفني" عددًا من الفنانين هزموا مرض السرطان.

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إليسا

تعتبر النجمة اللبنانية إليسا، أبرز الفنانين الذين حاربوا مرض السرطان بقوة واستطاعت أن تنتصر عليه، فقد أخفت مرضها عن الجميع حتى أعلنت شفاءها عبر كليبها الجديد "إلى كل اللى بيحبونى" كاشفة عن إصابتها بسرطان الثدى، ووثّقت مراحل علاجها منه فى مشاهد الكليب، وتفاعل العديد معها مشدين بقوتها.

هيثم شاكر

فاجأ النجم هيثم شاكر، جمهوره يإصابته بمرض السرطان في المعده والقولون منذ 6 سنوات، وذلك كان سبب غيابه عن الساحه الفنية، لكنه بشجاعه هزم المرض وعاد من جديد ليقدم أعمال فنية.

وكان هيثم شاكر، كشف عن معاناته مع مرض السرطان، "من خلال مشواره عبر" الفيسبوك "وذلك بعد نجاح ألالبومه الأخير.

أحمد حلمي

كان خبر إصابة الفنان أحمد حلمي، بمرض خبيث بمثابة صدمة كبيرة لجمهوره، حيث اضطره ذلك للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لإجراء عملية استئصال ورم سرطانى خبيث، وغادر المستشفى بعد يومين من إجراء الجراحة

وأثارت هذه الواقعة استغراب جمهوره، حيث ظن البعض أنه سافر برفقة زوجته نظرا لاقتراب موعد ولادتها فى هذا الوقت، كما أن الفنان لم يعلن قبلها أنه مريض.