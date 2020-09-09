أبرز إطلالات النجمة درة صاحبة لقب أشيك فنانة (صور)

ودرة أيضًا من أكثر الفنانات لفتًا للأنظار؛ كونها واحدة من النجمات اللاتي يمتلكن جمالاً ورشاقة، لذا جمعنا لكِ اليوم عدة إطلالات مميزة لها تجمع بين الجمال البسطة في الذوق.
وتحرص درة على الظهور بعدة إطلالات مختلفة وتكون أكثر جرأة أبرزها فستان قصير باللونين الأبيض والأسود مزين بقصة سوداء مميزة في الكم، ودائما ينتظر الجمهور ظهور درة في المناسبات الفنية لترى ما الذي سترتدي درة.
وكانت كشفت، في أكثر من حوار لها بأنها تحرص على أن تظهر بشكل جمالي راقي ومختلف وجذاب دائما، ويساعدها في ذلك فريق خاص من مصصم الازياء في مصر والوطن العربى.
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