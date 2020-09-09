في عيد ميلاد إنعام سالوسة.. قصة اكتشافها لـ نجمة شهيرة

ومن أشهر أعمالها في الدراما التليفزيونية، مسلسلات "ليالي الحلمية" بأجزائه الخمسة، و"اللقاء الثاني"، و"امرأة من زمن الحب"، و"يا رجال العالم اتحدوا"، و"عائلة الحاج متولي".
وقالت جانجاه -شقيقة الفنانة سعاد حسني- في حوار سابق لها، إن إنعام سالوسة ساعدت السندريلا في بداية مشوارها، حيث علمتها فن الإلقاء المسرحي وهي في الرابعة عشر من عمرها، بالإضافة إلى الفنان إبراهيم سعفان الذي علمها اللغة العربية.
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