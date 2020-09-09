في عيد ميلاد إنعام سالوسة.. قصة اكتشافها لـ نجمة شهيرة

يوافق اليوم الأربعاء 9 سبتمبر، عيد ميلاد الفنانة القديرة إنعام سالوسة، والتي أكملت عامها الـ 81، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1939، وشاركت في بطولة أكثر من 250 فيلما ومسلسلا ومسرحية وتعاونت مع أجيال مختلفة.

انعام سالوسة بدأت مشوارها الفني عام 1964، وتزوجت من المخرج سمير العصفوري، وأنجبت منه فتاتين، وهما "تغريد" وتعمل بمجال الإخراج، و"منى".

ومن أشهر أعمالها في الدراما التليفزيونية، مسلسلات "ليالي الحلمية" بأجزائه الخمسة، و"اللقاء الثاني"، و"امرأة من زمن الحب"، و"يا رجال العالم اتحدوا"، و"عائلة الحاج متولي".

وقالت جانجاه -شقيقة الفنانة سعاد حسني- في حوار سابق لها، إن إنعام سالوسة ساعدت السندريلا في بداية مشوارها، حيث علمتها فن الإلقاء المسرحي وهي في الرابعة عشر من عمرها، بالإضافة إلى الفنان إبراهيم سعفان الذي علمها اللغة العربية.